Открытие самой большой снежной горки в Петербурге перенесли из-за потепления

Санкт-Петербург, 3 января. Самая большая снежная горка в Петербурге откроется только под Рождество. Перенос связан с аномально теплой погодой.

Ранее горку в рамках праздничной ярмарки «ЗимаФест2018» в Морском пассажирском порту планировали открыть во вторник, 2 января. Однако температура воздуха в Петербурге накануне достигла плюс пяти. В связи с этим организаторы были вынуждены отложить открытие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ярмарки, ориентировочно открытие самой большой снежной горки состоится 6 или 7 января.

«Мы надеемся, что 6–7 января будет похолодание, и будем работать в полную силу», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в рамках праздничных мероприятий в петербургском Морском пассажирском порту планируют открыть снежную горку высотой 10 метров. На территории ярмарки, несмотря на теплую погоду, сейчас все же работает каток. Открытие «ЗимаФест2018» состоялось 2 января, ярмарка будет работать до 7 января включительно.

Непривычно теплая для зимы погода наблюдается в этом году не только в Петербурге. Ранее URA.RU сообщало, что накануне Нового года из-за плюсовых температур закрыли ледовый городок в Челябинске.