Спасатели ликвидировали пожар на новогодней ярмарке в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 января. Сотрудники спасательных служб нейтрализовали возгорание на новогодней ярмарке в Московском районе Северной столицы.

По информации Федерального агентства новостей, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11.36 (мск). Как сообщил источник, на территории новогодней ярмарки горели шесть торговых палаток.

В общей сложности площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Примерно в полдень спасатели ликвидировали возгорание.

О причинах пожара не сообщается. Информация о пострадавших не поступала.

Уточняется, что в ликвидации пожара принимали участие две единицы специальной техники и 10 пожарных.