Спасатели ликвидировали пожар на новогодней ярмарке в Петербурге
Санкт-Петербург, 2 января. Сотрудники спасательных служб нейтрализовали возгорание на новогодней ярмарке в Московском районе Северной столицы.
По информации Федерального агентства новостей, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11.36 (мск). Как сообщил источник, на территории новогодней ярмарки горели шесть торговых палаток.
В общей сложности площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Примерно в полдень спасатели ликвидировали возгорание.
О причинах пожара не сообщается. Информация о пострадавших не поступала.
Уточняется, что в ликвидации пожара принимали участие две единицы специальной техники и 10 пожарных.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: