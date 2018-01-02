Петербуржцев возмутили елочные свалки в центре города

Санкт-Петербург, 2 января. Петербуржцы, встретив Новый год, предложили запретить елочные базары. С таким предложением возмущенные жители Северной столицы выступили из-за брошенных на улицах деревьев, которые не успели продать 31 декабря.

В соцсетях появились фото елочек, брошенных на пересечении 7-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Авторы фото и подписчики паблика, где они были опубликованы заявили, что аналогичную картину можно наблюдать «во всех районах».

Помимо предложений с запретом торговли елками, появились также предложения отвозить елки в зубровник в Токсово, отдать пенсионерам, а кое-кто даже предложил неравнодушных жителей забрать брошенные деревья себе.

Ранее за запрет на вырубку елок перед Новым годом выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

