Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 1 января. Во Всеволожском районе Ленинградской области 1 января произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, две другие получили травмы.

Как сообщили в управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения, инцидент произошел на девятнадцатом километре трассы Петербург — Всеволожск 1 января около шести часов вечера. Отмечается, что водитель автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и съехала в кювет, где протаранила дерево.

В результате женщина-водитель погибла на месте происшествия. Пассажиры — еще две женщины — госпитализированы. Одна из них находится в тяжелом состоянии, другая — в удовлетворительном.

Сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.