Логотип 315-летия Петербурга показали в новогоднюю ночь

Санкт-Петербург, 1 января. В северной столице России показали логотип празднования 315-летия Петербурга, автором изображения стала художница Анна Колесенко.

Главные достопримечательности города на Неве отображены на логотипе, победившем в конкурсе. Работа Анны Колесенко включает в себя образы самых узнаваемых достопримечательностей Петербурга. Среди них Казанский и Исаакиевский соборы, статуя Медного всадника, зайцы с Петропавловской крепости, знаменитые мосты.

Петербуржская художница использовала типично морскую палитру — оттенки синего, зеленого. По ее словам, эти цвета олицетворяют радушие и гостеприимство петербуржцев. Отметим, что с 20 по 27 мая текущего года в северной столице пройдут праздничные мероприятия, к 315-летию с момента основания города.