В метро Петербурга изменились тарифы для двух видов проездных

Санкт-Петербург, 1 января. В новом году в метро Петербурга изменятся тарифы только для двух видов проездных.

Как уточнили в пресс-службе городской подземки, изменения коснутся единого именного льготного проездного, который дает право проезда на всех видах городского общественного транспорта в Северной столице, а также на едином билете на 90 минут.

Так, на именном проездном стоимость вырастет на 31 рублей, а на билете 90 минут станет меньше на пять рублей. Представители метрополитена подчеркнули, что цены были изменены в соответствии с распоряжением комитета по тарифам.

Ранее председатель комитета финансов города Алексей Корабельников заявил, что в 2018 году тарифы на транспорт не будут увеличены за счет выделения субсидий транспортным предприятиям. На эти цели из бюджета города направят 38 млрд рублей.