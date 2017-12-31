Санкт-Петербург встретит Новый год огнем Ростральных колонн

Санкт-Петербург, 31 декабря. В 23:00 по московскому времени на Васильевском острове в Петербурге зажгут Ростральные колонны. Об этом рассказали в воскресенье официальыне представители компании «ПетербургГаз».

Данная акция приурочена к новогодним праздникам. Как отметили в пресс-службе компании, огни будут гореть до 3:00 1 января.

Напомним, ранее стало известно о том, что с 29 декабря в Санкт-Петербурге было ограничено движение транспорта на участке Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до улицы Громова, а также от Новочеркасского проспекта до Казанской улицы. С 31 декабря введены ограничения и на набережной Макарова.