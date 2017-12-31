Дворцовую площадь в Петербурге эвакуируют

Санкт-Петербург, 31 декабря. Правоохранители попросили людей, собравшихся у Зимнего Дворца, покинуть Дворцовую площадь. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев.

Горожане публикуют в социальных сетях фотографии с места событий. По их словам, представители правопорядка мотивировали требование «техническими причинами». Большая группа людей собралась на Невском проспекте.

Между тем, региональное управление МЧС РФ не подтверждает факт эвакуации людей с Дворцовой площади.

Накануне стало известно об эвакуации жилого дома в Екатеринбурге.