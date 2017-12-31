Дворцовую площадь в Петербурге эвакуируют
Санкт-Петербург, 31 декабря. Правоохранители попросили людей, собравшихся у Зимнего Дворца, покинуть Дворцовую площадь. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев.
Горожане публикуют в социальных сетях фотографии с места событий. По их словам, представители правопорядка мотивировали требование «техническими причинами». Большая группа людей собралась на Невском проспекте.
Между тем, региональное управление МЧС РФ не подтверждает факт эвакуации людей с Дворцовой площади.
Накануне стало известно об эвакуации жилого дома в Екатеринбурге.
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