Обвиняемому в организации теракта в Петербурге назначат психиатрическую экспертизу

Москва, 31 декабря. Обвиняемому в организации взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

Как рассказали представители ведомства, мужчина с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере.

«Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты», — отметила пресс-служба СК.

Напомним, ранее стал известно о том, что в результате взрыва в магазине «Перекресток», который произошел 27 декабря, пострадали 18 человек. 30 декабря правоохранительные органы задержали организатора и исполнителя теракта.