Жителям Петербурга рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Санкт-Петербург, 31 декабря. Жителям Северной столицы рассказали, какая погода их ждет в новогоднюю ночь. Об этом говорится на сайте Главного управления МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, в воскресенье, 31 декабря, в Петербурге будет преимущественно облачная погода, местами возможны осадки в виде мокрого снега, пишет «Инфореактор».
Сотрудники МЧС рекомендовали жителям города быть максимально аккуратными на дорогах из-за гололедицы.
Отмечается, что опасных и неблагоприятных погодных явлений 31 декабря не ожидается.
Ранее сообщалось, что жителей Петербурга в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря.
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