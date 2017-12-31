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Общество
Жителям Петербурга рассказали о погоде в новогоднюю ночь
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    Жителям Петербурга рассказали о погоде в новогоднюю ночь

    10:46  31 Декабря 2017  /обновлено: 10:46  31 Декабря 2017
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    Жителям Петербурга рассказали о погоде в новогоднюю ночь

    Санкт-Петербург, 31 декабря. Жителям Северной столицы рассказали, какая погода их ждет в новогоднюю ночь. Об этом говорится на сайте Главного управления МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным ведомства, в воскресенье, 31 декабря, в Петербурге будет преимущественно облачная погода, местами возможны осадки в виде мокрого снега, пишет «Инфореактор».

    Сотрудники МЧС рекомендовали жителям города быть максимально аккуратными на дорогах из-за гололедицы.

    Отмечается, что опасных и неблагоприятных погодных явлений 31 декабря не ожидается.

    Жителям Петербурга рассказали о погоде в новогоднюю ночь

    Ранее сообщалось, что жителей Петербурга в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря.

    Автор: Дана Балан
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    #погода #мчс #петербург #гололедица
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