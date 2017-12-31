Жителям Петербурга рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Санкт-Петербург, 31 декабря. Жителям Северной столицы рассказали, какая погода их ждет в новогоднюю ночь. Об этом говорится на сайте Главного управления МЧС РФ по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в воскресенье, 31 декабря, в Петербурге будет преимущественно облачная погода, местами возможны осадки в виде мокрого снега, пишет «Инфореактор».

Сотрудники МЧС рекомендовали жителям города быть максимально аккуратными на дорогах из-за гололедицы.

Отмечается, что опасных и неблагоприятных погодных явлений 31 декабря не ожидается.

Ранее сообщалось, что жителей Петербурга в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря.