Петербуржцев в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря

Санкт-Петербург, 30 декабря. В Петербургском гидрометцентре сообщили, что ночью с 31 декабря на 1 января в городе выпадет снег. Кроме того, жителям Северной столицы предстоит столкнуться с магнитной бурей.

По данным синоптиков, во второй половине новогодней ночи в Петербурге и в соседних регионах пройдет снегопад, который будет вызван атлантическим циклоном. Температура не будет опускаться ниже нуля. Дежурный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Родионов заметил, что такие показатели на пять-семь градусов выше средних значений прошлых лет.

Снег с 31 декабря на 1 января будет мокрым, однако таить не будет. В первое утро 2018 года ожидается дождь, передает ТАСС.