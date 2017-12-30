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Петербуржцев в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря
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    Петербуржцев в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря

    11:11  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:11  30 Декабря 2017
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    Петербуржцев в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря

    Санкт-Петербург, 30 декабря. В Петербургском гидрометцентре сообщили, что ночью с 31 декабря на 1 января в городе выпадет снег. Кроме того, жителям Северной столицы предстоит столкнуться с магнитной бурей.

    По данным синоптиков, во второй половине новогодней ночи в Петербурге и в соседних регионах пройдет снегопад, который будет вызван атлантическим циклоном. Температура не будет опускаться ниже нуля. Дежурный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Родионов заметил, что такие показатели на пять-семь градусов выше средних значений прошлых лет.

    Петербуржцев в новогоднюю ночь ожидают снегопад и магнитная буря

    Снег с 31 декабря на 1 января будет мокрым, однако таить не будет. В первое утро 2018 года ожидается дождь, передает ТАСС.

    «Мы ожидаем малую магнитную бурю в новогоднюю ночь, — добавил также руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш. — Ее причиной станет северная полярная корональная дыра».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #прогноз #снегопад #снег #магнитная буря #новогодняя ночь
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