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Власти Петербурга потратят почти 1 млрд рублей на закупку газовых автобусов
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    Власти Петербурга потратят почти 1 млрд рублей на закупку газовых автобусов

    9:21  30 Декабря 2017  /обновлено: 9:21  30 Декабря 2017
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    Власти Петербурга потратят почти 1 млрд рублей на закупку газовых автобусов

    Санкт-Петербург, 30 декабря. Около миллиарда рублей планируют выделить из городского бюджета Петербурга компании «Пассажиравтотранс» на закупку 56 газовых автобусов.

    Информация об этом появилась накануне на сайте госзакупок. Смольный планирует приобрести 36 газовых односекционных автобусов вместимостью 90 человек за 524,3 миллиона рублей, а также 20 газовых двухсекционных автобусов, рассчитанных на 170 пассажиров, за 389,3 миллиона рублей.

    Отмечается, что во всех автобусах должны быть места для инвалидных колясок и специальные платформы для того, чтобы поднять их в салон.

    Победитель тендера станет известен 22 января. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 января.  

    Автор: Алексей Громов
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    #автобусы #транспорт #пассажиравтотранс
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