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Шесть полос для движения появятся на северном участке КАД в Петербурге
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    Шесть полос для движения появятся на северном участке КАД в Петербурге

    9:37  30 Декабря 2017  /обновлено: 9:37  30 Декабря 2017
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    Шесть полос для движения появятся на северном участке КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 30 декабря. Шесть полос для движения транспорта появятся на северном участке КАД, сообщили представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Северный участок КАД в Петербурге ждет реконструкция. На сайте государственных закупок размещена информация о конкурсе, который проводит ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Результаты будут известны 22 января 2018 года.

    Подчеркивается, что речь идет об отрезке от станции «Горская» до развязки с Приозерским шоссе, длина участка составляет в 14,3 километра. Стоимость работ оценивается в 6,23 миллиарда рублей. Средства на реконструкцию участка КАД, в результате которой там появятся шесть полос для движения транспортных средств, будут выделены из федерального бюджета.

    Шесть полос для движения появятся на северном участке КАД в Петербурге

    Работы, по предварительным данным, должны быть завершены к 15 ноября 2020 года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #кад #ремонт #полосы
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