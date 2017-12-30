Шесть полос для движения появятся на северном участке КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Шесть полос для движения транспорта появятся на северном участке КАД, сообщили представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Северный участок КАД в Петербурге ждет реконструкция. На сайте государственных закупок размещена информация о конкурсе, который проводит ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Результаты будут известны 22 января 2018 года.

Подчеркивается, что речь идет об отрезке от станции «Горская» до развязки с Приозерским шоссе, длина участка составляет в 14,3 километра. Стоимость работ оценивается в 6,23 миллиарда рублей. Средства на реконструкцию участка КАД, в результате которой там появятся шесть полос для движения транспортных средств, будут выделены из федерального бюджета.

Работы, по предварительным данным, должны быть завершены к 15 ноября 2020 года.