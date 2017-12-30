Санкт-Петербург, 30 декабря. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший накануне в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, теракт якобы был осуществлен местной ячейкой «Исламского государства». Обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными правоохранительными органами РФ.

Взрыв в магазине «Перекресток» произошел на Кондратьевском проспекте Северной столицы. В СК РФ сообщили, что его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта пострадали 13 человек. Пятеро из них получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще трое — в удовлетворительном состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.