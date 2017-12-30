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Общество
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете Петербурга — СМИ
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете Петербурга — СМИ

    0:35  30 Декабря 2017  /обновлено: 0:42  30 Декабря 2017
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете Петербурга — СМИ

    Санкт-Петербург, 30 декабря. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший накануне в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters.

    По данным издания, теракт якобы был осуществлен местной ячейкой «Исламского государства». Обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными правоохранительными органами РФ.

    Взрыв в магазине «Перекресток» произошел на Кондратьевском проспекте Северной столицы. В СК РФ сообщили, что его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

    В результате теракта пострадали 13 человек. Пятеро из них получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще трое  — в удовлетворительном состоянии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #игил #санкт-петербург #перекресток #взрыв в супермаркете
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