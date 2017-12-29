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Общество
Перед праздниками в Петербурге ограничат движение автотранспорта
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    Перед праздниками в Петербурге ограничат движение автотранспорта

    22:03  29 Декабря 2017  /обновлено: 22:03  29 Декабря 2017
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    Перед праздниками в Петербурге ограничат движение автотранспорта

    Санкт-Петербург, 29 декабря. В преддверии новогодних праздников в Петербурге вступит в силу ряд ограничений для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

    По данным ведомства, с 29 декабря и до мая 2018 года будет ограничено движение автомобилей на участке Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до улицы Громова, а также от Новочеркасского проспекта до Казанской улицы, в том числе на перекрестке с проспектом Шаумяна.

    Кроме того, с 31 декабря по 1 мая 2018 года будут введены ограничения на набережной Макарова. Будет перекрыт проезд по четной стороне Адмиральского проезда в створе Морской набережной. Также на это время закроют проезд по четной стороне улицы Кораблестроителей от Флагманской улицы до северного проезда Новосмоленской набережной.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкт-петербург #ограничение движения
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