Перед праздниками в Петербурге ограничат движение автотранспорта

Санкт-Петербург, 29 декабря. В преддверии новогодних праздников в Петербурге вступит в силу ряд ограничений для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, с 29 декабря и до мая 2018 года будет ограничено движение автомобилей на участке Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до улицы Громова, а также от Новочеркасского проспекта до Казанской улицы, в том числе на перекрестке с проспектом Шаумяна.

Кроме того, с 31 декабря по 1 мая 2018 года будут введены ограничения на набережной Макарова. Будет перекрыт проезд по четной стороне Адмиральского проезда в створе Морской набережной. Также на это время закроют проезд по четной стороне улицы Кораблестроителей от Флагманской улицы до северного проезда Новосмоленской набережной.