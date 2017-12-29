Росприроднадзор назвал причину появления синего снега в Петербурге
Санкт-Петербург, 29 декабря. Специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу завершили анализ проб снега синего цвета, который несколько дней назад обнаружили во дворе Аптекарского проспекта в Петербурге.
Тест показал, что вещество, вызывающее необычный цвет, не представляет угрозы для окружающей среды, сообщает пресс-служба российского ведомства. Специалисты также добавили, что посинение снега спровоцировал пигмент, который применяют для изготовления красок.
«Возможным источником поступления в окружающую среду данного вещества, могли стать работы по демонтажу здания напротив домов, жители которых фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цветности снега», — пояснили в Росприроднадзоре, отметив, что на стенах одного из зданий можно заметить следы синей краски.