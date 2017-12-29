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Стала известна причина задымления на станции метро «Горьковская» в Петербурге
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    Стала известна причина задымления на станции метро «Горьковская» в Петербурге

    14:57  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  29 Декабря 2017
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    Стала известна причина задымления на станции метро «Горьковская» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Пожара на перегоне между станциями Петербургского метрополитена «Горьковская» и «Невский проспект» нет, на месте работают специалисты.

    В пятницу очевидцы сообщили о задымлении на станции метро «Горьковская». В соцсетях они рассказали о том, что на «Горьковской» чувствуется запах дыма, некоторые утверждали, что пассажиров начали эвакуировать.  

    Как сообщил источник ФАН, дым повалил из вентиляционной шахты на перегоне между «Невским проспектом» и «Горьковской». Данная шахта находится на ремонте. Горения в настоящее время нет. На месте продолжают работать специалисты.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #метро #горьковская #задымление
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