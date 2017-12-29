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Общество
Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в магазине
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    Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в магазине

    13:54  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:56  29 Декабря 2017
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    Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в магазине

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Не менее 18 человек пострадали в общей сложности в результате взрыва в петербургском магазине «Перекресток». Такие данные в пятницу привела вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

    «По состоянию на 13:00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток»: 18 человек. Остаются в стационарах: 9 человек»,— пишет она в Twitter.

    Напомним, что на днях в петербургском магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. В одной из камер хранения для вещей покупателей сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Президент РФ Владимир Путин уже назвал инцидент терактом.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #взрыв #петербург #пострадавшие #перекресток
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