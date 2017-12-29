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Общество
Вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге ограничат после Нового года
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    Вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге ограничат после Нового года

    12:39  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  29 Декабря 2017
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    Вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге ограничат после Нового года

    Санкт-Петербург, 29 декабря. В течение трех месяцев вход на станцию метро «Горьковская» в Петербурге будет ограничен в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

    С 10 января по 8 марта 2018 года с 08.10 до 09.50 вход на «Горьковскую» будет закрыт, а вечером с 17.00 до 19.00 ограничен, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

    Напомним, в конце прошлой недели после ремонта в Петербурге открылась станция метро «Лесная». Ремонтные работы на ней продолжались почти год.

    Автор: Алексей Громов
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    #метро #транспорт #горьковская
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