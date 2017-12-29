Петербурженка провалилась под землю в Приморском районе

Санкт-Петербург, 29 декабря. Петербурженка отвела в садик ребенка и провалилась под размытый асфальт в Приморском районе города.

Об инциденте рассказала сама пострадавшая в социальной сети.

«Соседи! Сильный размыв асфальта возле недостроенной школы искусств на Туристской улице, между Камышовой и Богатырским», — заявила она.

По словам женщины, она отводила ребенка в детский садик. На обратном пути она провалилась под землю. Выбраться из образовавшейся в асфальте ямы ей помогли прохожие.

Она отметила, что сначала в районе ушла под асфальт машина. Спецслужбы огородили опасный участок, но не оценили реальные масштабы угрозы. Как оказалось, опасный участок был даже за 20 метров до ограждения, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».