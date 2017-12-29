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Петербурженка провалилась под землю в Приморском районе
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    Петербурженка провалилась под землю в Приморском районе

    12:24  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  29 Декабря 2017
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    Петербурженка провалилась под землю в Приморском районе

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Петербурженка отвела в садик ребенка и провалилась под размытый асфальт в Приморском районе города.

    Об инциденте рассказала сама пострадавшая в социальной сети.

    «Соседи! Сильный размыв асфальта возле недостроенной школы искусств на Туристской улице, между Камышовой и Богатырским», — заявила она.

    По словам женщины, она отводила ребенка в детский садик. На обратном пути она провалилась под землю. Выбраться из образовавшейся в асфальте ямы ей помогли прохожие.

    Петербурженка провалилась под землю в Приморском районе

    Она отметила, что сначала в районе ушла под асфальт машина. Спецслужбы огородили опасный участок, но не оценили реальные масштабы угрозы. Как оказалось, опасный участок был даже за 20 метров до ограждения, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #асфальт #яма #приморский район
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