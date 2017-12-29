«Гламурный следователь» объяснил, почему ушел из полиции Петербурга
Санкт-Петербург, 29 декабря. Популярный сотрудник полиции Петербурга и блогер Роман Карплюк сообщил о своем увольнении из органов.
Роман Карплюк стал известен как «Гламурный следователь» после того, как телеведущий Иван Ургант показал снимки молодого человека в эфире своего шоу. Instagram-аккаунт молодого полицейского насчитывает уже 150 тысяч подписчиков.
Ну что могу сказать... Вызвал ли у меня удивление @vecherniy_urgant ? - Определенно, да! Сам эфир не смотрел, но телефон на тот момент разрывался от звонков и сообщений. Внесу кое-какие коррективы, зовут меня - Роман, а не Артём, с инстаграммом как видите у меня тоже все нормально. Откуда #78новости и прочие новостные агенства взяли эти данные, мне не ясно до сих пор. И последнее, сейчас очень много поступает вопросов о том, как я смотрю на всю эту ситуацию!? Отвечу кратко - с позитивом!???? @vecherniy_urgant @1tv #вечернийургант
Как пояснил Карплюк, по истечении срочного контракта он решил выбрать для себя иную дорогу и реализовываться в других направлениях.
«Полон идей и амбиций я иду дальше!» — написал Роман.