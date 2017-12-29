Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россельхозбанка»
Общество
«Гламурный следователь» объяснил, почему ушел из полиции Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Гламурный следователь» объяснил, почему ушел из полиции Петербурга

    10:56  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:56  29 Декабря 2017
    185

    «Гламурный следователь» объяснил, почему ушел из полиции Петербурга

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Популярный сотрудник полиции Петербурга и блогер Роман Карплюк сообщил о своем увольнении из органов.

    Роман Карплюк стал известен как «Гламурный следователь» после того, как телеведущий Иван Ургант показал снимки молодого человека в эфире своего шоу. Instagram-аккаунт молодого полицейского насчитывает уже 150 тысяч подписчиков. 

     

     

    Ну что могу сказать... Вызвал ли у меня удивление @vecherniy_urgant ? - Определенно, да! Сам эфир не смотрел, но телефон на тот момент разрывался от звонков и сообщений. Внесу кое-какие коррективы, зовут меня - Роман, а не Артём, с инстаграммом как видите у меня тоже все нормально. Откуда #78новости и прочие новостные агенства взяли эти данные, мне не ясно до сих пор. И последнее, сейчас очень много поступает вопросов о том, как я смотрю на всю эту ситуацию!? Отвечу кратко - с позитивом!???? @vecherniy_urgant @1tv #вечернийургант

    Публикация от Roman (@le.too)

     

    Как пояснил Карплюк, по истечении срочного контракта он решил выбрать для себя иную дорогу и реализовываться в других направлениях.

    «Полон идей и амбиций я иду дальше!» — написал Роман.

     

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #полиция #блогер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        211
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        1966
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        244
        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        7:50   29 Декабря 2017
        337