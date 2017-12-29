«Гламурный следователь» объяснил, почему ушел из полиции Петербурга

Санкт-Петербург, 29 декабря. Популярный сотрудник полиции Петербурга и блогер Роман Карплюк сообщил о своем увольнении из органов.

Роман Карплюк стал известен как «Гламурный следователь» после того, как телеведущий Иван Ургант показал снимки молодого человека в эфире своего шоу. Instagram-аккаунт молодого полицейского насчитывает уже 150 тысяч подписчиков.

Как пояснил Карплюк, по истечении срочного контракта он решил выбрать для себя иную дорогу и реализовываться в других направлениях.