Петербурженка заявила в полицию на таксиста-насильника, родив от него ребенка

Санкт-Петербурга, 29 декабря. Жительница Петербурга заявила об изнасиловании после того, как родила ребенка от напавшего от нее таксиста, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В полицию с заявлением об изнасиловании обратилась Наталья П., которая находится в декретном отпуске. По ее словам, в январе этого года ее изнасиловал таксист, представившийся Захидом, и отобрал у нее мобильный телефон.

Женщина объяснила, что ранее не сообщала о преступлении, так как боялась мести насильника. Она добавила, что родила от него ребенка.

По ее словам, рост нападавшего был около 165 сантиметров. Он был кавказкой внешности. Отличительной чертой насильника она назвала большую родинку на щеке.