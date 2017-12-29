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Петербурженка заявила в полицию на таксиста-насильника, родив от него ребенка
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    Петербурженка заявила в полицию на таксиста-насильника, родив от него ребенка

    10:40  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:40  29 Декабря 2017
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    Петербурженка заявила в полицию на таксиста-насильника, родив от него ребенка

    Санкт-Петербурга, 29 декабря. Жительница Петербурга заявила об изнасиловании после того, как родила ребенка от напавшего от нее таксиста, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В полицию с заявлением об изнасиловании обратилась Наталья П., которая находится в декретном отпуске. По ее словам, в январе этого года ее изнасиловал таксист, представившийся Захидом, и отобрал у нее мобильный телефон.

    Женщина объяснила, что ранее не сообщала о преступлении, так как боялась мести насильника. Она добавила, что родила от него ребенка.

    Петербурженка заявила в полицию на таксиста-насильника, родив от него ребенка

    По ее словам, рост нападавшего был около 165 сантиметров. Он был кавказкой внешности. Отличительной чертой насильника она назвала большую родинку на щеке.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #изнасилование #ребенок #женщина #таксист
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