Гражданин Узбекистана изнасиловал петербургскую семиклассницу в подъезде

Санкт-Петербург, 29 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана по подозрению в совращении школьницы.

Инцидент произошел 14 декабря в Петербурге, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В четверг, 28 декабря, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали неработающего гражданина Узбекистана 1993 года рождения, который был изобличен в том, что совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.