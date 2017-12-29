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Гражданин Узбекистана изнасиловал петербургскую семиклассницу в подъезде
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    Гражданин Узбекистана изнасиловал петербургскую семиклассницу в подъезде

    10:06  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  29 Декабря 2017
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    Гражданин Узбекистана изнасиловал петербургскую семиклассницу в подъезде

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана по подозрению в совращении школьницы.

    Инцидент произошел 14 декабря в Петербурге, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    В четверг, 28 декабря, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали неработающего гражданина Узбекистана 1993 года рождения, который был изобличен в том, что совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #полиция
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