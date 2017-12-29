Многодетный отец в Ленобласти проломил кирпичом череп соседу из-за доступа к водопроводу

Санкт-Петербург, 29 декабря. Житель Ленобласти напал с кирпичом на соседа из-за доступа к водопроводу и канализации, пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Полиция проверяет инцидент, который произошел 16 декабря.

В деревне Низино Ленинградской области между жильцами двухквартирного дома произошел конфликт. По данным источника Федерального агентства новостей, пострадавшим является инвалид второй группы, страдающий сахарным диабетом. Нападавший — многодетный отец, в его семье ожидается очередное пополнение — супруги ждут шестого ребенка.

Известно, что конфликт между мужчинами начался очень давно. В прошлом году нападавший поджег прицеп и хотел поджечь квартиру инвалиду, после чего его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Отметим, что яблоком раздора стал водопровод. Инвалид в начале 2000-х годов на законных основаниях провел водопровод в свою квартиру. Многодетный отец решил заняться коммуникациями только в этом году. Он обратился к местными властям с просьбой выдать соответствующее разрешение, однако в администрации потребовали представить проект водопровода.

Нападавший не стал готовить техническую документацию, а просто прокопал траншею и решил подключиться к водопроводу нелегально. Когда инвалид увидел незаконные действия соседа, он спровоцировал конфликт. В ответ на это многодетный отец набросился на него с кирпичом и нанес удар по голове. Правоохранительные органы проверяют инцидент.