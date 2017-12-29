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Многодетный отец в Ленобласти проломил кирпичом череп соседу из-за доступа к водопроводу
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    Многодетный отец в Ленобласти проломил кирпичом череп соседу из-за доступа к водопроводу

    10:23  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:24  29 Декабря 2017
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    Многодетный отец в Ленобласти проломил кирпичом череп соседу из-за доступа к водопроводу

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Житель Ленобласти напал с кирпичом на соседа из-за доступа к водопроводу и канализации, пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Полиция проверяет инцидент, который произошел 16 декабря. 

    В деревне Низино Ленинградской области между жильцами двухквартирного дома произошел конфликт. По данным источника Федерального агентства новостей, пострадавшим является инвалид второй группы, страдающий сахарным диабетом. Нападавший — многодетный отец, в его семье ожидается очередное пополнение — супруги ждут шестого ребенка. 

    Известно, что конфликт между мужчинами начался очень давно. В прошлом году нападавший поджег прицеп и хотел поджечь квартиру инвалиду, после чего его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

    Многодетный отец в Ленобласти проломил кирпичом череп соседу из-за доступа к водопроводу

    Отметим, что яблоком раздора стал водопровод. Инвалид в начале 2000-х годов на законных основаниях провел водопровод в свою квартиру. Многодетный отец решил заняться коммуникациями только в этом году. Он обратился к местными властям с просьбой выдать соответствующее разрешение, однако в администрации потребовали представить проект водопровода. 

    Нападавший не стал готовить техническую документацию, а просто прокопал траншею и решил подключиться к водопроводу нелегально. Когда инвалид увидел незаконные действия соседа, он спровоцировал конфликт. В ответ на это многодетный отец набросился на него с кирпичом и нанес удар по голове. Правоохранительные органы проверяют инцидент.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #петербург #чп #полиция #скорая
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