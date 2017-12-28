Новый год-2018 в Петербурге: программа, световое шоу, салют, работа метро, прогноз погоды

Для тех, кто не хочет в новогоднюю ночь зависать у телевизора, власти Санкт-Петербурга подготовили программу интересных мероприятий, которые порадуют и взрослых, и детей. Петербуржцев и гостей города ожидает новогоднее обращение президента, световое шоу, грандиозный салют и веселые развлечения всю ночь. А добраться до дома горожане смогут на метро, которое будет работать всю ночь. Погода тоже обещает не подкачать.

Новогодняя ночь на Дворцовой

Новогодние гуляния в центре Петербурга начнутся вечером 31 декабря. С 21.00 будет ограничено движение транспорта по Невскому проспекту от станции метро «Гостиный двор» до Дворцового моста.

Массовые гуляния начнутся с 22.00, сначала у интерактивных театральных площадок на Невском проспекте, а с 23.00 — на Дворцовой площади. Гостей праздника ждет море огней, выступления любимых артистов, прямые включения из разных уголков страны и, конечно, новогоднее обращение президента, без которого праздник — не праздник!

Световое шоу

В предновогодние дни в Петербурге в очередной раз проходит традиционное световое шоу — совместный проект Смольного и компании «Аэрофлот». На этот раз героиней светового шоу станет символ наступающего 2018 года по восточному календарю — собака (подробнее о годе Желтой земляной собаки читайте в материале Федерального агентства новостей).

Героиней петербургского светового шоу станет не просто собака, а, ставшая отнюдь не по своей воле мемом, такса. Изображение этой очаровательной собачки появится в световой проекции на всех зданиях Дворцовой площади. Зрителей шоу ждет еще много разных сюрпризов.

Световое шоу будут показывать с 28 по 31 декабря включительно с 18.00 до 23.00. Продолжительность представления около получаса.

Салют на Неве

Главным зрелищем новогодней ночи, конечно, станет салют. В этом году организаторы обещают, что фейерверк будет особенно грандиозным. И это не считая того, что традиция всем кому не лень запускать на Новый год пиротехнику не теряет своей популярности.

Главный новогодний фейерверк пройдет на пляже Петропавловской крепости. Он начнется в три часа ночи 1 января 2018 года. Самые лучшие точки для наблюдения — Стрелка Васильевского острова, Дворцовый мост и Дворцовая набережная.

Праздничные мероприятия завершатся около четырех часов утра 1 января 2018 года.

Работа транспорта

В новогоднюю ночь, а также в Рождество петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Таким образом, добраться на метро до дома можно будет в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. В эти периоды с 2 часов ночи до 4.30 утра в кассах метрополитена будут продавать только жетоны, а оформлять многоразовые проездные билеты на основе бесконтактных карт не будут. Проезд в метро, как и всегда, будет возможен и по жетонам, и по заранее приобретенным картам.

Работать будут все станции и пересадочные узлы, однако некоторые вестибюли будут закрыты. Ограничения коснутся вестибюлей №1 станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино» и «Московская»; вестибюлей №2 станций «Ленинский проспект», «Площадь Ленина» и «Невский проспект». В новогоднюю и в рождественскую ночи также не будут работать вестибюли станций «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

Метро продублируют автобусы, которые будут разводить пассажиров с получасовым интервалом по маршрутам: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 и 154. Более подробную информацию о движении наземного транспорта в новогоднюю ночь можно узнать на сайте «Пассажиравтотранса».

Прогноз погоды в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Петербурге ожидается комфортная для прогулок слабоморозная погода. Температура воздуха будет от нуля до минус двух градусов по Цельсию, также ожидается небольшой снег. Ветер — 6–10 метров в секунду. Тем не менее советуем одеться потеплее и не злоупотреблять алкоголем — зимней ночью это небезопасно.