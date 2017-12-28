Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Россия предложила Украине вариант урегулирования спора о долге в $3 млрд
Общество
Напавший на школьный автобус водитель арестован на два месяца в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Напавший на школьный автобус водитель арестован на два месяца в Петербурге

    18:50  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:50  28 Декабря 2017
    364

    Напавший на школьный автобус водитель арестован на два месяца в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 декабря. В Петербурге вынесен приговор Ализаде Мустафаеву, который 25 декабря в ходе конфликта на дороге едва не зарезал водителя автобуса, перевозившего детей. Решением Невского районного суда он заключается под стражу до 25 февраля 2018 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

    Фигуранта громкого дела задержали в Петербурге через два дня после инцидента. Благодаря широкому освещению скандала в СМИ, на ситуацию обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин и взял уголовное дело на личный контроль.

    Петербургским следователям поручили в кратчайшие сроки задержать Ализаде Мустафаева и его спутницу, напавших 25 декабря на водителя школьного автобуса, а также установить мотивы преступления и собрать доказательства вины подозреваемых.

    Напавший на школьный автобус водитель арестован на два месяца в Петербурге

    Дорожный конфликт в Петербурге, превратившийся в новостные заголовки, начался с того, что Range Rover «подрезал» на дороге автобус со школьниками из Кировска. Водитель автобуса опустил стекло и сделал замечание нарушителю, после чего тот перегородил дорогу.  Ссора продолжилась уже на проезжей части — азербайджанец Мустафаев и дагестанец Зиявутдинов покинули свои машины и вышли выяснять отношения.

    По словам очевидцев, первой рукоприкладство начала спутница Мустафаева — Зульфия Саидмуратова, а затем в драку ввязался и он сам, пустив в ход нож. Шофера затащили на переднее сиденье джипа и продолжили избивать там. Зульфия через некоторое время также вооружилась— взяла сначала щетку для уборки снега, а затем бейсбольную биту.

    Во время драки классный руководитель детей пыталась остановить нападавших, но Зульфия грубо оттолкнула ее, и женщина вернулась в автобус успокаивать детей.

    Напавший на школьный автобус водитель арестован на два месяца в Петербурге

    Побоище на дороге продолжалось около 10 минут и могло закончиться для водителя автобуса совсем плохо, если бы рядом не начали останавливаться автомобилисты. Нападавшие скрылись с места происшествия, а водителя с проникающими ножевыми ранениями живота, груди и плеча отвезли в реанимацию городской Александровской больницы. 26 декабря мужчине сделали операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

    Оперативники вели поиски чуть более суток, предположив, что агрессивному водителю помогли скрыться земляки из азербайджанской диаспоры. В пять часов утра 27 декабря Ализаде Мустафаев добровольно явился в отделение правоохранительных органов вместе со своим адвокатом.

    Во время судебного заседания обвиняемый общался с судом в основном через переводчика. Со своим адвокатом он разговаривал на ломанном русском языке.

    Выяснилось, что Мустафаев уже привлекался за нарушение хранения и ношения пистолета Макарова. Зачем получил его — суду не объяснил. Попросил о применении домашнего ареста в качестве меры пресечения вместо заключения под стражу, так как должен содержать жену и двух детей в Азербайджане. Однако суд вынес приговор об аресте до 25 февраля 2018 года.

     

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нападение #арест #автобус #водитель #мустафаев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2553
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        236
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        423
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        5134