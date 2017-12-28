Напавший на школьный автобус водитель арестован на два месяца в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. В Петербурге вынесен приговор Ализаде Мустафаеву, который 25 декабря в ходе конфликта на дороге едва не зарезал водителя автобуса, перевозившего детей. Решением Невского районного суда он заключается под стражу до 25 февраля 2018 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фигуранта громкого дела задержали в Петербурге через два дня после инцидента. Благодаря широкому освещению скандала в СМИ, на ситуацию обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин и взял уголовное дело на личный контроль.

Петербургским следователям поручили в кратчайшие сроки задержать Ализаде Мустафаева и его спутницу, напавших 25 декабря на водителя школьного автобуса, а также установить мотивы преступления и собрать доказательства вины подозреваемых.

Дорожный конфликт в Петербурге, превратившийся в новостные заголовки, начался с того, что Range Rover «подрезал» на дороге автобус со школьниками из Кировска. Водитель автобуса опустил стекло и сделал замечание нарушителю, после чего тот перегородил дорогу. Ссора продолжилась уже на проезжей части — азербайджанец Мустафаев и дагестанец Зиявутдинов покинули свои машины и вышли выяснять отношения.

По словам очевидцев, первой рукоприкладство начала спутница Мустафаева — Зульфия Саидмуратова, а затем в драку ввязался и он сам, пустив в ход нож. Шофера затащили на переднее сиденье джипа и продолжили избивать там. Зульфия через некоторое время также вооружилась— взяла сначала щетку для уборки снега, а затем бейсбольную биту.

Во время драки классный руководитель детей пыталась остановить нападавших, но Зульфия грубо оттолкнула ее, и женщина вернулась в автобус успокаивать детей.

Побоище на дороге продолжалось около 10 минут и могло закончиться для водителя автобуса совсем плохо, если бы рядом не начали останавливаться автомобилисты. Нападавшие скрылись с места происшествия, а водителя с проникающими ножевыми ранениями живота, груди и плеча отвезли в реанимацию городской Александровской больницы. 26 декабря мужчине сделали операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Оперативники вели поиски чуть более суток, предположив, что агрессивному водителю помогли скрыться земляки из азербайджанской диаспоры. В пять часов утра 27 декабря Ализаде Мустафаев добровольно явился в отделение правоохранительных органов вместе со своим адвокатом.

Во время судебного заседания обвиняемый общался с судом в основном через переводчика. Со своим адвокатом он разговаривал на ломанном русском языке.

Выяснилось, что Мустафаев уже привлекался за нарушение хранения и ношения пистолета Макарова. Зачем получил его — суду не объяснил. Попросил о применении домашнего ареста в качестве меры пресечения вместо заключения под стражу, так как должен содержать жену и двух детей в Азербайджане. Однако суд вынес приговор об аресте до 25 февраля 2018 года.