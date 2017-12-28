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Экс-защитник СКА Сафронов прокомментировал итоги трансферного периода в КХЛ
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    Экс-защитник СКА Сафронов прокомментировал итоги трансферного периода в КХЛ

    16:37  28 Декабря 2017  /обновлено: 16:38  28 Декабря 2017
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    Экс-защитник СКА Сафронов прокомментировал итоги трансферного периода в КХЛ

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Бывший защитник петербургского хоккейного клуба СКА, а ныне агент Кирилл Сафронов прокомментировал Федеральному агентству новостей итоги трансферного периода в КХЛ.

    «Главным событием последнего месяца, наверное, можно считать распродажу, которую устроил «Адмирал». К сожалению, у команды проблемы. Внушительно на рынке в последние дни сработал «Салават Юлаев». У них и так солидный состав, который пополнился сразу группой сильных хоккеистов», — отметил он.

    Экс-защитник СКА Сафронов прокомментировал итоги трансферного периода в КХЛ 

    «Думаю, всем сразу будет сложно найти игровое время. Выделю переход Владимира Ткачева — хороший нападающий, который усилит уфимцев. Бартулис, думаю, также придется им ко двору: опытный, жесткий защитник. Еще, наверное, можно выделить переход Степана Захарчука в «Торпедо» — трудно сказать, почему он не подошел «Ак Барсу», но для «Торпедо» это выглядит усилением», — подчеркнул Сафонов.

    Автор: Константин Тихов
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    #хоккей #кирилл сафронов #ска #кхл #трансферт
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