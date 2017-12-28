Экс-защитник СКА Сафронов прокомментировал итоги трансферного периода в КХЛ 

Санкт-Петербург, 28 декабря. Бывший защитник петербургского хоккейного клуба СКА, а ныне агент Кирилл Сафронов прокомментировал Федеральному агентству новостей итоги трансферного периода в КХЛ.

«Главным событием последнего месяца, наверное, можно считать распродажу, которую устроил «Адмирал». К сожалению, у команды проблемы. Внушительно на рынке в последние дни сработал «Салават Юлаев». У них и так солидный состав, который пополнился сразу группой сильных хоккеистов», — отметил он.

«Думаю, всем сразу будет сложно найти игровое время. Выделю переход Владимира Ткачева — хороший нападающий, который усилит уфимцев. Бартулис, думаю, также придется им ко двору: опытный, жесткий защитник. Еще, наверное, можно выделить переход Степана Захарчука в «Торпедо» — трудно сказать, почему он не подошел «Ак Барсу», но для «Торпедо» это выглядит усилением», — подчеркнул Сафонов.