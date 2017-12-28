После взрыва во всех магазинах «Перекресток» в Петербурге убрали камеры хранения

Санкт-Петербург, 28 декабря. Камеры хранения вещей разобрали во всех супермаркетах «Перекресток» в Северной столице.

По имеющейся информации, в супермаркете «Перекресток» возле станции метро «Сенная площадь» демонтировали камеры хранения.

Как пояснил администратор магазина, данное решение касается всех магазинов, передает «Интерфакс».

«Ночью демонтировали все камеры хранения во всех «Перекрестках», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что петербургские власти 28 декабря проведут встречу с представителями службы безопасности X5 Retail Group и правоохранительных органов, чтобы обсудить ситуацию после прогремевшего в магазине взрыва.

Напомним, в прошедшую среду взрыв произошел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, в результате инцидента ранения получили 13 человек.

Губернатор города Григорий Полтавченко распорядился выплатить пострадавшим по 300 тыс. рублей.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.