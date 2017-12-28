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После взрыва во всех магазинах «Перекресток» в Петербурге убрали камеры хранения
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    После взрыва во всех магазинах «Перекресток» в Петербурге убрали камеры хранения

    14:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  28 Декабря 2017
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    После взрыва во всех магазинах «Перекресток» в Петербурге убрали камеры хранения

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Камеры хранения вещей разобрали во всех супермаркетах «Перекресток» в Северной столице.

    По имеющейся информации, в супермаркете «Перекресток» возле станции метро «Сенная площадь» демонтировали камеры хранения.

    Как пояснил администратор магазина, данное решение касается всех магазинов, передает «Интерфакс».

    «Ночью демонтировали все камеры хранения во всех «Перекрестках», — уточнил он.

    Ранее сообщалось, что петербургские власти 28 декабря проведут встречу с представителями службы безопасности X5 Retail Group и правоохранительных органов, чтобы обсудить ситуацию после прогремевшего в магазине взрыва.

    После взрыва во всех магазинах «Перекресток» в Петербурге убрали камеры хранения

    Напомним, в прошедшую среду взрыв произошел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, в результате инцидента ранения получили 13 человек.

    Губернатор города Григорий Полтавченко распорядился выплатить пострадавшим по 300 тыс. рублей.

    В четверг утром президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #теракт #петербург #перекресток #камера хранения
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