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Петербургские археологи нашли доисторические игрушки в Хакасии
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    Петербургские археологи нашли доисторические игрушки в Хакасии

    12:09  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:11  28 Декабря 2017
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    Петербургские археологи нашли доисторические игрушки в Хакасии

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Петербургские археологи совершили экспедицию в Хакасию, и во время раскопок в Ширинском районе они нашли детские игрушки начала бронзового века.  

    Редкие находки обнаружили при раскопках двух курганов могильника Итколь II. Одна из редких игрушек сделана из мыльного камня, а другая из рога. Первая игрушка напоминает голову женщины с тщательно проработанными чертами лица, вторая — голову животного, лошади или собаки. По словам исследователей, тела игрушек не сохранились, так как для их изготовления использовались кожа или ткань.

    «Исследуемые курганы относятся к окуневской культуре — XXV-XVIII векам до нашей эры», — цитирует «VSЁ42.ru» пресс-службу Института истории материальной культуры РАН.

    Игрушки говорят о том, что ребенок, игравший в них, из простой семьи, нет никаких признаков элитарности. Отмечается, что хозяева игрушек жили более двух тысяч лет назад. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #раскопки #санкт-петербург #находки #доисторические игрушки
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