Петербургские археологи нашли доисторические игрушки в Хакасии

Санкт-Петербург, 28 декабря. Петербургские археологи совершили экспедицию в Хакасию, и во время раскопок в Ширинском районе они нашли детские игрушки начала бронзового века.

Редкие находки обнаружили при раскопках двух курганов могильника Итколь II. Одна из редких игрушек сделана из мыльного камня, а другая из рога. Первая игрушка напоминает голову женщины с тщательно проработанными чертами лица, вторая — голову животного, лошади или собаки. По словам исследователей, тела игрушек не сохранились, так как для их изготовления использовались кожа или ткань.

«Исследуемые курганы относятся к окуневской культуре — XXV-XVIII векам до нашей эры», — цитирует «VSЁ42.ru» пресс-службу Института истории материальной культуры РАН.

Игрушки говорят о том, что ребенок, игравший в них, из простой семьи, нет никаких признаков элитарности. Отмечается, что хозяева игрушек жили более двух тысяч лет назад.