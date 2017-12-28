Пострадавшим при взрыве в петербургском «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 28 декабря. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко поручил подготовить распоряжение о материальной компенсации раненным при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Об этом в своем микроблоге социальной сети Twitter написал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

По его словам, «сумма денежных выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших». Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда губернатора Петербурга.

Напомним, сегодня утром глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее накануне в Северной столице терактом.

Вечером 27 декабря в камере хранения в супермаркете «Перекресток» в Петербурге произошел взрыв. Согласно последним данным, пострадали 13 человек.

Ранее пострадавшая при взрыве рассказала подробности случившегося.