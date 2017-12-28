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Происшествия
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Общество
Пострадавшим при взрыве в петербургском «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей
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    Пострадавшим при взрыве в петербургском «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей

    11:57  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:57  28 Декабря 2017
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    Пострадавшим при взрыве в петербургском «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко поручил подготовить распоряжение о материальной компенсации раненным при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Об этом в своем микроблоге социальной сети Twitter написал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

    Пострадавшим при взрыве в петербургском «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей

    По его словам, «сумма денежных выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших». Отмечается, что средства будут направлены из резервного фонда губернатора Петербурга.

    Напомним, сегодня утром глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее накануне в Северной столице терактом.

    Пострадавшим при взрыве в петербургском «Перекрестке» выплатят по 300 тысяч рублей

    Вечером 27 декабря в камере хранения в супермаркете «Перекресток» в Петербурге произошел взрыв. Согласно последним данным, пострадали 13 человек. 

    Ранее пострадавшая при взрыве рассказала подробности случившегося.

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #теракт #петербург #перекресток
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