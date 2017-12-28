Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Богданов обсудил с послом Ирана подготовку к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи
Общество
Задержана соучастница нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Задержана соучастница нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге

    11:59  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:59  28 Декабря 2017
    232

    Задержана соучастница нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Полиция Петербурга задержала сожительницу Ализаде Мустафаева, которая вместе с ним напала на водителя автобуса, перевозящего детей, их учителей и родителей в Кировск Ленобласти. Как стало известно ФАН, подозреваемая Зульфия Саидмуратова уже допрошена.

    Правоохранители установили, что во время нападения Мустафаев бил водителя ножом, а Саидмуратова — битой. Уже завтра уголовное дело против нее будет направлено в суд. 

    Инцидент произошел вечером 25 декабря в Невском районе Петербурга. Между водителем автобуса и Мустафаевым, который находился за рулем внедорожника Range Rover, произошел конфликт, в результате которого агрессивный мужчина вместе со своей сожительницей набросились на водителя. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в отделение реанимации.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        156
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        2333
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        471
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        9288