Задержана соучастница нападения на водителя школьного автобуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Полиция Петербурга задержала сожительницу Ализаде Мустафаева, которая вместе с ним напала на водителя автобуса, перевозящего детей, их учителей и родителей в Кировск Ленобласти. Как стало известно ФАН, подозреваемая Зульфия Саидмуратова уже допрошена.

Правоохранители установили, что во время нападения Мустафаев бил водителя ножом, а Саидмуратова — битой. Уже завтра уголовное дело против нее будет направлено в суд.

Инцидент произошел вечером 25 декабря в Невском районе Петербурга. Между водителем автобуса и Мустафаевым, который находился за рулем внедорожника Range Rover, произошел конфликт, в результате которого агрессивный мужчина вместе со своей сожительницей набросились на водителя. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в отделение реанимации.