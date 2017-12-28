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Голубая вспышка, темнота, куча дыма: пострадавшая рассказала о взрыве в «Перекрестке»
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    Голубая вспышка, темнота, куча дыма: пострадавшая рассказала о взрыве в «Перекрестке»

    11:41  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:41  28 Декабря 2017
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    Голубая вспышка, темнота, куча дыма: пострадавшая рассказала о взрыве в «Перекрестке»

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Женщина, пострадавшая при взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге, рассказала детали произошедшего.

    По словам пострадавшей, она увидела голубую вспышку, после чего погас свет, а вокруг была темнота и дымовая завеса.

    «Кто-то выбирался через запасной выход, я выходила через центральный. Сразу была ненадолго дезориентация. Передо мной к кассе стояло три человека, до камеры хранения — три-четыре метра, не больше», — передает слова женщины телеканал РЕН ТВ.

    Она добавила, что не поняла, где прогремел взрыв.

    «Меня откинуло взрывной волной», — добавила она.

    Голубая вспышка, темнота, куча дыма: пострадавшая рассказала о взрыве в «Перекрестке»

    Напомним, 27 декабря вечером в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв.

    Начиненное гайками и другими металлическими предметами кустарное взрывное устройство сработало в камере хранения магазина.

    По последним данным, 13 человек обратились за медицинской помощью.

    Голубая вспышка, темнота, куча дыма: пострадавшая рассказала о взрыве в «Перекрестке»

    В четверг утром президент России Владимир Путин назвал трагедию в Петербурге террористическим актом.

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #теракт #петербург #перекресток #кондратьевский проспект
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