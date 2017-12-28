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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в «Перекрестке»
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    Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в «Перекрестке»

    10:40  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:40  28 Декабря 2017
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    Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в «Перекрестке»

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что из больницы выписаны еще двое пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». По ее словам, в настоящее время шесть человек остаются в стационарах.

    «По состоянию на 09.30 28 декабря, еще двое пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны», — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, накануне в камере хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 13 человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #взрыв #петербург #перекресток
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