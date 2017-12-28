Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в «Перекрестке»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что из больницы выписаны еще двое пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». По ее словам, в настоящее время шесть человек остаются в стационарах.

«По состоянию на 09.30 28 декабря, еще двое пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны», — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

По состоянию на 10:00 (28.12.2017) еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр. были выписаны из Александровской больницы. В стационарах остаются 6 пострадавших. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) December 28, 2017

Напомним, накануне в камере хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 13 человек.