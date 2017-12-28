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Охранник «Перекрестка» рассказал о встрече с подозреваемым во взрыве в зале магазина
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    Охранник «Перекрестка» рассказал о встрече с подозреваемым во взрыве в зале магазина

    10:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:29  28 Декабря 2017
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    Охранник «Перекрестка» рассказал о встрече с подозреваемым во взрыве в зале магазина

    Санкт-Петербург, 28 декабря. По информации Федерального агентства новостей, охранник торгового зала в магазине «Перекресток» в Петербурге, где накануне неизвестный устроил взрыв, обратил внимание на мужчину, приняв его за вора.

    По информации источника, охранник торгового зала «Перекрестка» обратил внимание на злоумышленника в капюшоне, когда тот был в зале.

    Охранник «Перекрестка» рассказал о встрече с подозреваемым во взрыве в зале магазина

    По его словам, мужчина все время оглядывался и был похож на вора. Охранник решил проследить за подозреваемым до выхода, и, убедившись в том, что тот ничего не украл, вернулся на место.

    Как рассказал собеседник ФАН, сегодня по распоряжению петербургской прокуратуры начинаются массовые рейды по магазинам и объектам массового скопления с целью проверки безопасности.

    Охранник «Перекрестка» рассказал о встрече с подозреваемым во взрыве в зале магазина

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Петербурге, попал на камеры видеонаблюдения.

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #петербург #охранник #супермаркет #перекресток #кондратьевский проспект
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