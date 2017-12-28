Охранник «Перекрестка» рассказал о встрече с подозреваемым во взрыве в зале магазина

Санкт-Петербург, 28 декабря. По информации Федерального агентства новостей, охранник торгового зала в магазине «Перекресток» в Петербурге, где накануне неизвестный устроил взрыв, обратил внимание на мужчину, приняв его за вора.

По информации источника, охранник торгового зала «Перекрестка» обратил внимание на злоумышленника в капюшоне, когда тот был в зале.

По его словам, мужчина все время оглядывался и был похож на вора. Охранник решил проследить за подозреваемым до выхода, и, убедившись в том, что тот ничего не украл, вернулся на место.

Как рассказал собеседник ФАН, сегодня по распоряжению петербургской прокуратуры начинаются массовые рейды по магазинам и объектам массового скопления с целью проверки безопасности.

Ранее сообщалось, что устроивший взрыв в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Петербурге, попал на камеры видеонаблюдения.