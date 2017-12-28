Бомба, взорвавшаяся в петербургском «Перекрестке», была начинена гайками

Санкт-Петербург, 28 декабря. Металлическими гайками была начинена самодельная бомба, взорвавшаяся в магазине «Перекресток» в Петербурге вечером 27 декабря. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Вечером 27 декабря в северной столице в одной из ячеек камеры хранения ручной клади в универсаме «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, сработала самодельная бомба, ее мощность составила 150 грамм в тротиловом эквиваленте.

Также известно, что поражающими элементами служили обыкновенные гайки, об этом сообщил источник из силовых структур. Как сообщил Смольный ранее, в результате взрыва пострадали 13 человек. Полиция возбудила уголовное дело.