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Происшествия
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Общество
Бомба, взорвавшаяся в петербургском «Перекрестке», была начинена гайками
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    Бомба, взорвавшаяся в петербургском «Перекрестке», была начинена гайками

    10:19  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  28 Декабря 2017
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    Бомба, взорвавшаяся в петербургском «Перекрестке», была начинена гайками

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Металлическими гайками была начинена самодельная бомба, взорвавшаяся в магазине «Перекресток» в Петербурге вечером 27 декабря. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

    Вечером 27 декабря в северной столице в одной из ячеек камеры хранения ручной клади в универсаме «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, сработала самодельная бомба, ее мощность составила 150 грамм в тротиловом эквиваленте.

    Также известно, что поражающими элементами служили обыкновенные гайки, об этом сообщил источник из силовых структур. Как сообщил Смольный ранее, в результате взрыва пострадали 13 человек. Полиция возбудила уголовное дело.

    Бомба, взорвавшаяся в петербургском «Перекрестке», была начинена гайками

    Автор: Ирина Селезнева
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    #взрыв #петербург
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