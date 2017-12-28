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Беременная женщина пострадала при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге
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    Беременная женщина пострадала при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге

    9:39  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:39  28 Декабря 2017
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    Беременная женщина пострадала при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Среди пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге оказалась беременная женщина.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, 35-летняя Галина С. была госпитализирована в Мариинскую больницу с осколочным ранением ноги. В настоящее время женщина находится на шестнадцатой неделе беременности. Врачи поместили ее в отделение неврологии. Они заверили, что угрозы выкидыша нет.

    Напомним, накануне в камере хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 13 человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #взрыв #петербург #перекресток
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