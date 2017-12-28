Беременная женщина пострадала при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Среди пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге оказалась беременная женщина.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 35-летняя Галина С. была госпитализирована в Мариинскую больницу с осколочным ранением ноги. В настоящее время женщина находится на шестнадцатой неделе беременности. Врачи поместили ее в отделение неврологии. Они заверили, что угрозы выкидыша нет.

Напомним, накануне в камере хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 13 человек.