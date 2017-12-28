Устроивший взрыв в супермаркете «Перекресток» в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 28 декабря. Злоумышленник, устроивший взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге, попал на камеры видеонаблюдения.

По информации Федерального агентства новостей, подозреваемый во взрыве попал на камеры видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов будут объявлять злоумышленника в розыск по приметам.

На видео запечатлено, как неизвестный мужчина заходит в магазин, подходит к камерам хранения, какое-то время что-то ищет в рюкзаке, потом кладет ранец в ячейку камеры и уходит. Примерно спустя 10 минут прогремел взрыв.

Как сообщалось ранее, злоумышленник, скорее всего, работал без посредников.

Напомним, в прошлую среду в камере хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 13 человек.

Один из раненных при взрыве получил осколочную рану живота и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Следователи исключили версию теракта.