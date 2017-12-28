В Петербурге 16-летний сын воспитательницы детского сада насиловал трех малышей

Санкт-Петербург, 28 декабря. В Петербурге 16-летний сын воспитательницы детского сада насиловал четырехлетних воспитанников.

Как стало известно ФАН, 25 декабря в полицию обратилась женщина 1985 года рождения, которая работает воспитателем ГБДОУ «Детский сад № 33 Московского района СПб». По ее словам, в период с марта 2015 года по декабрь 2017 года подросток 2001 года рождения, учащийся 1 курса колледжа Метрополитена, приходя в указанный детский сад, расположенный по проспекту Космонавтов, к матери, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех малолетних воспитанников указанного Детского сада — 2012 и 2013 г. р.

Подросток был задержан полицией, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.