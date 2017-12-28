Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Разряд тока убил мужчину в Оренбургской области
Происшествия
В Петербурге 16-летний сын воспитательницы детского сада насиловал трех малышей
Следующая Новость
Срочная новость
Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Петербурге 16-летний сын воспитательницы детского сада насиловал трех малышей

    9:19  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:19  28 Декабря 2017
    345

    В Петербурге 16-летний сын воспитательницы детского сада насиловал трех малышей

    Санкт-Петербург, 28 декабря. В Петербурге 16-летний сын воспитательницы детского сада насиловал четырехлетних воспитанников.

    Как стало известно ФАН, 25 декабря в полицию обратилась женщина 1985 года рождения, которая работает воспитателем ГБДОУ «Детский сад № 33 Московского района СПб». По ее словам, в период с марта 2015 года по декабрь 2017 года подросток 2001 года рождения, учащийся 1 курса колледжа Метрополитена, приходя в указанный детский сад, расположенный по проспекту Космонавтов, к матери, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех малолетних воспитанников указанного Детского сада — 2012 и 2013 г. р.

    Подросток был задержан полицией, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #изнасилование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        437
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        401
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        8850
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        2567