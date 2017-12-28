Петербургская полиция задержала педофила, развращавшего семиклассницу

Санкт-Петербург, 28 декабря. Сотрудники петербургской полиции задержали педофила, развращавшего семиклассницу.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду в 18.50 в полицию обратился житель Петербурга 1980 года рождения с заявлением о том, что в декабре 2017 года неработающий мужчина 1996 года рождения совершал развратные действия в отношении его дочери 2004 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, инициирована проверка.

Как сообщало агентство «URA.RU» в середине декабря, жители ХМАО опасаются нападений предполагаемого педофила, который фотографирует несовершеннолетних детей.