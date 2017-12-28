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Житель Удмуртии «заминировал» новогодние елки в центре Петербурга и Москвы
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    Житель Удмуртии «заминировал» новогодние елки в центре Петербурга и Москвы

    9:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:01  28 Декабря 2017
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    Житель Удмуртии «заминировал» новогодние елки в центре Петербурга и Москвы

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Житель Удмуртии «заминировал» новогодние елки в центре Петербурга и Москвы.

    Как стало известно ФАН, житель Удмуртии 1959 года рождения сообщил полиции о том, что его знакомый по имени Равиль заминировал елки на центральных площадях Москвы и Петербурга.

    В результате правоохранители проверили елки на площадках Центрального района (площадь Восстания, площадь Пролетарской Диктатуры,площадь Александра Невского, Владимирская площадь, Казанская площадь), Адмиралтейского района (Исаакиевская площадь, площадь Труда, площадь Репина, Сенная площадь, Пионерская площадь). Проведенным осмотром взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация также не проводилась.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #удмуртия
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