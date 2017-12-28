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НАК и следователи проверяют все версии взрыва в супермаркете в Петербурге
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    НАК и следователи проверяют все версии взрыва в супермаркете в Петербурге

    4:02  28 Декабря 2017
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    НАК и следователи проверяют все версии взрыва в супермаркете в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Сотрудники Следственного комитета РФ и Национального антитеррористического комитета проверяют все версии взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

    «Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий», — пояснили в информцентре Национального антитеррористического комитета.

    Ранее телеканал 360 сообщил, что в СКР заявили, что случившееся не является терактом, однако взрывотехники отметили, что по предварительным данным, в одной из камер хранения супермаркета сдетонировало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

    Автор: Ирина Новикова
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    #взрыв #санкт-петербург #нак #перекресток
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