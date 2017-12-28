НАК и следователи проверяют все версии взрыва в супермаркете в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Сотрудники Следственного комитета РФ и Национального антитеррористического комитета проверяют все версии взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий», — пояснили в информцентре Национального антитеррористического комитета.

Ранее телеканал 360 сообщил, что в СКР заявили, что случившееся не является терактом, однако взрывотехники отметили, что по предварительным данным, в одной из камер хранения супермаркета сдетонировало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.