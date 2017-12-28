Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим во время взрыва в «Перекрестке»

Санкт-Петербург, 28 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

По словам вице-губернатора Анны Митяниной, градоначальника немедленно проинформировали о случившемся. Она также отметила, что при правительстве Петербурга была сформирована оперативная группа для контроля последствии взрыва и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, что во время взрыва самодельного взрывного устройства, произошедшего в среду вечером, пострадали 10 человек. Все они были госпитализированы.