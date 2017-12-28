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Россия
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Происшествия
Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим во время взрыва в «Перекрестке»
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    Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим во время взрыва в «Перекрестке»

    1:19  28 Декабря 2017
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    Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим во время взрыва в «Перекрестке»

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

    По словам вице-губернатора Анны Митяниной, градоначальника немедленно проинформировали о случившемся. Она также отметила, что при правительстве Петербурга была сформирована оперативная группа для контроля последствии взрыва и оказания помощи пострадавшим.

    Напомним, что во время взрыва самодельного взрывного устройства, произошедшего в среду вечером, пострадали 10 человек. Все они были госпитализированы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #взрыв #санкт-петербург #георгий полтавченко
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