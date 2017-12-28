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Россия
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Происшествия
Кассир пострадала во время взрыва в петербургском «Перекрестке»
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    Кассир пострадала во время взрыва в петербургском «Перекрестке»

    0:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 0:20  28 Декабря 2017
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    Кассир пострадала во время взрыва в петербургском «Перекрестке»

    Санкт-Петербург, 28 декабря. Одной из пострадавших во время взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» стала кассир.

    По словам представителя компании Х5 Retail Group, которой принадлежит супермаркет, другие сотрудники магазины отказались от получения медицинской помощи.

    «Помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

    Напомним, взрыв в магазине, расположенном по адресу Кондратьевский проспект, 44, прогремел в среду вечером. В региональном управлении следственного комитета рассказали, что взрывное устройство находилось в камере хранение. 

    Кассир пострадала во время взрыва в петербургском «Перекрестке»

    Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших во время взрыва в супермаркете.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #взрыв #санкт-петербург
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