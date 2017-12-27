Движение на КАД в Петербурге парализовано из-за массовой аварии
Санкт-Петербург, 27 декабря. Движение на петербургской КАД парализовано из-за массовой аварии.
По информации очевидцев, во Всеволожском районе произошло столкновение восьми машин. Авария произошла рядом с развязкой КАД с Мурманским шоссе.
В настоящее время известно как минимум об одном пострадавшем. На месте работают врачи и сотрудники оперативных служб. Машины после столкновения получили сильные повреждения.
Движение по внутреннему кольцу сильно затруднено.
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