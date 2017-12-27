Движение на КАД в Петербурге парализовано из-за массовой аварии

Санкт-Петербург, 27 декабря. Движение на петербургской КАД парализовано из-за массовой аварии.

По информации очевидцев, во Всеволожском районе произошло столкновение восьми машин. Авария произошла рядом с развязкой КАД с Мурманским шоссе.

В настоящее время известно как минимум об одном пострадавшем. На месте работают врачи и сотрудники оперативных служб. Машины после столкновения получили сильные повреждения.

Движение по внутреннему кольцу сильно затруднено.

