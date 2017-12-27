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Происшествия
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Происшествия
Движение на КАД в Петербурге парализовано из-за массовой аварии
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    Движение на КАД в Петербурге парализовано из-за массовой аварии

    23:27  27 Декабря 2017  /обновлено: 23:27  27 Декабря 2017
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    Движение на КАД в Петербурге парализовано из-за массовой аварии

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Движение на петербургской КАД парализовано из-за массовой аварии.

    По информации очевидцев, во Всеволожском районе произошло столкновение восьми машин. Авария произошла рядом с развязкой КАД с Мурманским шоссе.

    В настоящее время известно как минимум об одном пострадавшем. На месте работают врачи и сотрудники оперативных служб. Машины после столкновения получили сильные повреждения.

    Движение на КАД в Петербурге парализовано из-за массовой аварии

    Движение по внутреннему кольцу сильно затруднено.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #дтп #санкт-петербург
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