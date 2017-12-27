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Один из пострадавших при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии — пресс-секретарь губернатора
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    Один из пострадавших при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии — пресс-секретарь губернатора

    21:36  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:36  27 Декабря 2017
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    Один из пострадавших при взрыве в Петербурге находится в тяжелом состоянии — пресс-секретарь губернатора

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Пострадавшие при взрыве в супермаркете люди были направлены в городские больницы. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

    Четыре человека (один из них находится в тяжелом состоянии) были направлены в Александровскую больницу, четыре человека – в Мариинскую больницу, еще два – в Елизаветинскую больницу.

    «Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительному… Со всеми пострадавшими работают медики, комитет по здравоохранению держит на контроле оказание помощи», — отметил Кибитов.

    Напомним, ранее следователи заявили о том, что в  супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте взорвалось самодельное устройство.

    Автор: Алексей Громов
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