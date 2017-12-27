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Общество
В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
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    В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

    21:14  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:15  27 Декабря 2017
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    В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Жизни пострадавших при взрыве в Петербурге ничего не угрожает. Об этом сообщили глава ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Клаус, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    По данным ведомства, в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали 10 человек.

    «Пострадавшие получили легкие ранения. Десять человек доставлены в больницы», — сообщил Клаус.

    Напомним, взрыв прогремел вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» по адресу Кондратьевский проспект, 44. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. Как уточнили в СК, сдетонировало самодельное взрывное устройство, мощность которого составляет 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

    Автор: Евгения Авраменко
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    #взрыв #петербург #ск #клаус #сву
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