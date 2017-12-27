В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Жизни пострадавших при взрыве в Петербурге ничего не угрожает. Об этом сообщили глава ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Клаус, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным ведомства, в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали 10 человек.

«Пострадавшие получили легкие ранения. Десять человек доставлены в больницы», — сообщил Клаус.

Напомним, взрыв прогремел вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» по адресу Кондратьевский проспект, 44. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. Как уточнили в СК, сдетонировало самодельное взрывное устройство, мощность которого составляет 200 граммов в тротиловом эквиваленте.