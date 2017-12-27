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ФАН публикует список пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Петербурге
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    ФАН публикует список пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Петербурге

    21:00  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:03  27 Декабря 2017
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    ФАН публикует список пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Федеральному агентству новостей стали известны имена людей, госпитализированных после взрыва в петербургском магазине «Перекресток».

    Все пострадавшие были распределены между Мариинской, Александровской и Елизаветинской больницами.

    1. Галина С. (Мариинская больница);

    2. Инна К. (Солидарности, 4);

    3. Ивуркул А. (Солидарности, 4);

    4. Антон Л. (Солидарности , 4);

    5. Любовь А. (Солидарности,  4);

    6. Алла Л. (Мариинская больница);

    7. Максим Д. ( Мариинская больница);

    8. Екатерина Н. (больница на Вавиловых).

    ФАН публикует список пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Петербурге

    Напомним, что в среду вечером в торговом центре «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Согласно предварительной информации, речь идет о взрыве самодельного взрывного устройства, спрятанного в одной из камер хранения. В результате происшествия пострадали десять человек. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург #магазин #перекресток
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