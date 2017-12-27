ФАН публикует список пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Федеральному агентству новостей стали известны имена людей, госпитализированных после взрыва в петербургском магазине «Перекресток».

Все пострадавшие были распределены между Мариинской, Александровской и Елизаветинской больницами.

1. Галина С. (Мариинская больница);

2. Инна К. (Солидарности, 4);

3. Ивуркул А. (Солидарности, 4);

4. Антон Л. (Солидарности , 4);

5. Любовь А. (Солидарности, 4);

6. Алла Л. (Мариинская больница);

7. Максим Д. ( Мариинская больница);

8. Екатерина Н. (больница на Вавиловых).

Напомним, что в среду вечером в торговом центре «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Согласно предварительной информации, речь идет о взрыве самодельного взрывного устройства, спрятанного в одной из камер хранения. В результате происшествия пострадали десять человек. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.