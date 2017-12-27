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Источник назвал возможную причину взрыва в Петербурге
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    Источник назвал возможную причину взрыва в Петербурге

    20:09  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:10  27 Декабря 2017
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    Источник назвал возможную причину взрыва в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Предварительной причиной взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» является самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил в среду источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту взрыва в Санкт-Петербурге (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). В результате инцидента пострадали 10 человек.

    Автор: Алексей Громов
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