Источник назвал возможную причину взрыва в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Предварительной причиной взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» является самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил в среду источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Напомним, ранее стало известно о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту взрыва в Санкт-Петербурге (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). В результате инцидента пострадали 10 человек.