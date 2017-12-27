Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК подтвердил информацию о взрыве самодельной бомбы в Петербурге
Общество
Археологи из Петербурга нашли игрушки, которым более 4000 лет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Археологи из Петербурга нашли игрушки, которым более 4000 лет

    17:49  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:50  27 Декабря 2017
    819

    Археологи из Петербурга нашли игрушки, которым более 4000 лет

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Ученые из Петербурга обнаружили в Ширинском районе Хакасии детские игрушки, сделанные более четырех тысяч лет назад, сообщили в Институте истории материальной культуры РАН.

    В частности, во время раскопок в могильнике археологи нашли голову куклы высотой в пять сантиметров, а также выполненную из оленьего рока фигуру животного.

    По словам руководителя Саянской экспедиции Андрея Полякова, игрушки могли принадлежать ребенку из простой семьи, а не будущему дворянину.

    «Вероятно, эти игрушки были изготовлены из органических материалов — ткани или кожи», — заявил он, отметив, что головки были выполнены из камня.

    Отмечается, что находки принадлежат к Окуневской культуре и датируются периодом между XV и XVIII веками до нашей эры.

    Современные ученые считают, что представители Окуневской культуры были предками современных индейцев.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #раскопки #археологи #хакасия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете в Петербурге

        Десять человек пострадали при взрыве в супермаркете в Петербурге

        19:52   27 Декабря 2017
        1442
        После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

        После стрельбы на фабрике «Меньшевик» предприятию может грозить административное наказание

        18:49   27 Декабря 2017
        282
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        1094
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2883