Археологи из Петербурга нашли игрушки, которым более 4000 лет

Санкт-Петербург, 27 декабря. Ученые из Петербурга обнаружили в Ширинском районе Хакасии детские игрушки, сделанные более четырех тысяч лет назад, сообщили в Институте истории материальной культуры РАН.

В частности, во время раскопок в могильнике археологи нашли голову куклы высотой в пять сантиметров, а также выполненную из оленьего рока фигуру животного.

По словам руководителя Саянской экспедиции Андрея Полякова, игрушки могли принадлежать ребенку из простой семьи, а не будущему дворянину.

«Вероятно, эти игрушки были изготовлены из органических материалов — ткани или кожи», — заявил он, отметив, что головки были выполнены из камня.

Отмечается, что находки принадлежат к Окуневской культуре и датируются периодом между XV и XVIII веками до нашей эры.

Современные ученые считают, что представители Окуневской культуры были предками современных индейцев.