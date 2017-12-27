Фурсенко прокомментировал возможный уход Манчини из «Зенита»

Москва, 27 декабря. Итальянский тренер Роберто Манчини может покинуть петербургский футбольный клуб «Зенит». Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, 53-летний специалист намерен возглавить «Милан». Соответствующую информацию прокомментировал президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

«Что я могу сделать — обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут все что угодно», — сказал он в интервью «Р-Спорт».

Отметим, что контракт Манчини с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2020 года.

Ранее итальянский тренер заявил, что петербургский футбольный клуб стал первым в группе Лиги Европы, в которой считался третьим по силе.